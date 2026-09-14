İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan’a villa yapıldığı haberinin MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından doğrulanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Nisan 2023 tarihli açıklamaları sosyal medyada dolaşıma girdi.

Çankaya Köşkü’nde, gazeteci Hande Fırat’ın “Öcalan’a özgürlük söz konusu olabilir mi bu ülkede?” sorusu üzerine, muhalefeti hedef alarak sözlerine başlayan Erdoğan “Bizim kitabımızda öyle bir şey yok” diyor. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürüyor: “Böyle bir şey olamaz. Ana muhalefete sorarsanız, ana muhalefet bunu zaten açıkladı. Ana muhalefet terörist başı ile ilgili hem Selo ile ilgili açıkladı. Bizim kitabımızda böyle bir şey yok. Yani bunca insanı öldüreceksin, bunca insanın kanına gireceksin. Ondan sonra da kalkıp buna özgürlük diyeceksin. Öyle bir şey olabilir mi?”

Erdoğan’ın katıldığı ortak yayın hala Cumhurbaşkanlığı’nın itesinde.

‘UTANÇ VERİCİ’

“Biz eskiden beri HDP’yi terör örgütünün uzantısı olarak gördüğümüzü söyledik söylüyoruz. Şu an terör örgütüne müzahir parti cumhurbaşkanı adayı çıkarmadı ve masada 7. ortak olduğunu ilan etti. Terör örgütleri bu açıklamaları yaparken CHP ne yapıyor? Kandil’den terör örgütüne destek gelirken, acaba CHP yöneticilerinden biri çıkıp PKK’yı HDP’yi eleştirdiğini gördünüz mü? Masanın etrafındakilerden bir ses çıktığını gördünüz mü?”