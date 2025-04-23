TBMM'nin açılmasının 105. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla devlet erkanı ve siyasi parti temsilcileri Anıtkabir'e gitti.

Anıtkabir'e TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ katıldı.

11 YIL OLDU

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmiş yıllardaki gibi bu yıl da Anıtkabir'deki törene katılmadı.

2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, o tarihten bu yana Anıtkabir'de düzenlenen hiçbir 23 Nisan törenine de iştirak etmedi.

ERDOĞAN'IN PROGRAMI

Erdoğan'ın bugünkü programı ise şöyle:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul edecek. Beştepe Millet Sergi Salonu'nda TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İklim ve Adil Geçiş Üzerine Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri'ne katılacak.