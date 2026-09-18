Akaryakıt zamları vatandaşı perişan ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Avrupa’da 1 litre mazot 150 liranın altında değil. Bizde 100 lira civarı” diyerek, ‘Akaryakıt fiyatlarında Avrupa’nın altındayız’ açıklamaları ile eleştirilerin merkezine yerleşti.

Akaryakıtta Avrupa’dan ucuzuz

Şimşek’in sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 1989’da Beyoğlu Belediye Başkan adayı olduğu zaman yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Saf olma kendine gel

‘KARDEŞİM UYANALIM’

‘Türkiye’de yakıt Avrupa’dan ucuz diyen Şimşek’e yanıt Erdoğan’dan geldi’ cümlesi ile paylaşılan videoda Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: “Kardeşim biraz uyanalım ya! Sen nasıl oluyor da Almanya‘yla benzini mukayese ediyorsun? Demek ki Almanya’daki çalışmayan işçi Ahmet, Türkiye’deki çalışan işçi Ahmet’ten aylık geliri itibarıyla, çocuk paralarını katmıyorum dikkat edin 1280 kere daha fazla huzur içinde, refah içinde yaşıyor. Ama benim saf kardeşim de diyor ki ‘Doğru ya Almanya’da 1200 lira, bizde benzin 1125 lira. Bak bizde benzin daha ucuz’. Saf olma Kendine gel. Çünkü ekonomide kaide alım gücü ile ölçülür.”