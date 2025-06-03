İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlardan sonra bir önemli değişiklik daha yaşandı. İstanbul’un ana otoyolu E-5 üzerindeki İBB’ye ait reklam panolarına, CHP ve Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yılında İBB Başkanlığı’nı kazanmasının ardından ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük boy fotoğrafları ve sloganları asıldı.

EL KONULMUŞTU

Bu gelişme, İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında üç büyük kentte binlerce reklam panosunu elinde bulunduran 12’si reklam olmak üzere 24 şirkete el konulması ve kayyum atanmasından sonra yaşandı. E-5 yolu üzerindeki üst geçitlerdeki panolara Erdoğan’ın “Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye” sloganı yer alan dev posterler asıldı. Aynı posterlerin, kentin değişik yerlerindeki billboard panolarında da kullanıldığı dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın afişleri bugüne kadar, Kuzey Marmara Otoyolu’nda Ulaştırma Bakanlığı’na ait yerlerde asılı duruyordu. Ve İstanbul’un ana arterlerinde İmamoğlu’nun seçimi kazandığı altı yıldan beri Erdoğan’ın afişleri asılmıyordu.

AFİŞLERİ SÖKÜLMÜŞTÜ

İBB operasyonlarından sonra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun bulunduğu görsellerin kullanılmasını yasaklamış ve karar hemen uygulanarak tüm İmamoğlu posterleri indirilmişti.

‘Soyadımız Türkiye’ sloganı tutuklu Ahmet Özer’e ait

Erdoğan’ın İBB panolarında yer alan “Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye” sloganı, PKK üyeliği iddiasıyla 30 Ekim’de tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP’nin Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e ait çıktı. Ahmet Özer, belediye başkanı iken 29 Ekim Cumhuriyet Meydanı için hazırlanan bir videoda, “Soyadımız Türkiye’dir sloganını kullanmıştı. Ahmet Özer dün cezaevinde 65 yaşında girdi. Örgüt üyeliği ile yargılandığı ilk duruşmada Özer, “Belediye başkanı olmasam, bu süreçte hükümet bana, ‘gel bize destek ol’ diyecek” demişti.

İMAMOĞLU GİTTİ ERDOĞAN GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasak kararının ardından İmamoğlu’nun afişleri jet hızıyla indirildi. Şehrin ana arterlerindeki Erdoğan afişleri dikkat çekti. Slogan ise bir yerden tanıdık çıktı.