AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören sırasında 92 yaşındaki bir kişiye el öptürdüğü görüntüler ortaya çıktı. Yanındaki bir kadınla sahneye bastonuyla gelen 92 yaşındaki bir adam, Erdoğan'ın elini öpmek istedi. Erdoğan ise kendisinden 21 yaş büyük bir kişiye elini öptürdü. Bu esnada tüm salon ise alkışlamaya başladı.

AKP'nin her zaman bahsettiği aile ve ahlak kurallarını hiçe sayan anların yaşandığı görüntüler sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.

"UTANMADAN SIKILMADAN ELİNİ ÖPTÜRÜYOR"

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak tepki gösterdi.

"Erdoğan, utanmadan, sıkılmadan 92 yaşındaki birine elini öptürüyor! Biz babamızdan, annemizden, atalarımızdan böyle görmedik! Çok yazık!"