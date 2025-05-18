Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs ayı ikinci oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda ele 17 gündem maddesi içinde sadece 2024 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı hususunda hazırlanan Plan Bütçe Komisyon Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

ERDOĞAN İÇİN 466 BİN LİRALIK PASTIRMA ALINMIŞ

Maddeye sadece Yeniden Refah Partili meclis üyeleri hayır oyu verirken, madde üzerinde söz alan CHP’li Mustafa Çalıksoy, Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl seçim çalışmaları kapsamında gittiği Kayseri’de satın alınan 466 bin liralık pastırmayı gündeme taşıdı. CHP’li Çalıksoy, pastırma alımı konusunda Büyükşehir Belediyesi’nin bu konularda kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğini ifade etti.

CHP’li Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy

"ÇORUM OLSAYDIK LEBLEBİ VERECEKTİK"

Çalıksoy’a yanıt veren AKP’li Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Turhal 466 bin liralık pastırma alımını doğrulayarak, “Yapılan harcamaların tamamı esas ve usullere uygundur.

Herhangi bir kanun dışı harcama yapılmamıştır. Belediyemize de bu konuda teşekkür ediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi layıkıyla her gelen devlet adamını ağırlar. Ona göre de uğurlar. Çorum olsaydık leblebi verecektik, Kayseri'deyiz pastırma veriyoruz arkadaşlar.” diye konuştu.

AKP’li Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Turhal

YAKLAŞIK 250 KİLO PASTIRMA

Kaliteli pastırmanın fiyatı Kayseri’de bugün ortalama 2 bin lira… Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri ziyareti sırasında 250 kilodan fazla pastırma alındığı tahmin ediliyor.

HULUSİ AKAR’IN ZİYARETİNİN MASRAFLARI DA BELEDİYE KASASINDAN

Çalıksoy, ayrıca TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ında Kayseri ziyaretlerindeki masraflarının belediye kasasından ödendiğini söyledi. Çalıksoy’un açıklamasına yanıt yine Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Turhal’dan geldi. Akar’ın masraflarının belediyenin kasasından karşılandığını da doğrulayan Turhal, şunları söyledi:

“Belediyeler temsil makamıdır. Hizmetle birlikte temsil yetkisi de vardır. Hulusi Akar bakanımız milletvekili sıfatıyla değil Milli Savunma Komisyon Başkanı olarak ağırlanmıştır. Belediyeler milletvekillerinin masraflarını karşılamazlar ama devlet makamlarından kimin ağırlanacağı sabit ve bellidir.”