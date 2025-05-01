Anayasa Mahkemesi (AYM), “Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un bazı hükümlerini anayasaya aykırı bularak iptal etti. Kararlar, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı ve 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

ÖDENEK TUTARLARI CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENMEYECEK

CHP milletvekillerinin 2021 yılında yaptığı başvuru üzerine incelemeye alınan yasanın bazı maddeleri Ekim 2024’te karara bağlandı. AYM, “yasama yetkisinin devredilemezliği” ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle özellikle yürütme organına verilen bazı yetkeleri iptal etti.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, Yüksek Mahkeme, astsubay meslek yüksekokullarında görev alacak yabancı uyruklu öğretim görevlilerine ödenecek tutarın Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesine ilişkin düzenlemeyi, temel ilkeler yasada belirtilmeden doğrudan yürütmeye yetki verildiği gerekçesiyle iptal etti. Kararda, bu durumun Anayasa'nın 7. maddesinde yer alan “yasama yetkisinin devredilemeyeceği” ilkesine aykırı olduğu vurgulandı. Üyelerden Yılmaz Akçil, Ömer Çınar ve Metin Kıratlı bu karara karşı oy kullandı.

Mahkeme ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı’na verilen “istisnai durumlarda garnizon komutanını belirleme” yetkisini de sınırsız ve yasal çerçevesi belirlenmemiş olarak değerlendirdi. AYM, bu yetkinin sınırlarının yasada açıkça tanımlanmadığı gerekçesiyle ilgili hükmü de iptal etti.

KARAR 9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarının 9 ay sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.