AKP yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl seçim çalışmaları için Kayseri’ye giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan için 466 bin lira pastırma aldığı ortaya çıktı.

AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın da masraflarının da belediye kasasından ödendiği belirlendi. Belediyenin mayıs ayı ikinci oturumunda söz alan CHP’li Mustafa Çalıksoy, bu gibi konularda belediyesinin kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğini ifade etti.

Çalıksoy’a yanıt veren AKP’li Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Turhal 466 bin liralık pastırma alımını doğrulayarak, “Yapılan harcamaların tamamı esas ve usullere uygundur. Kayseri Büyükşehir Belediyesi layıkıyla her gelen devlet adamını ağırlar. Ona göre de uğurlar. Çorum olsaydık leblebi verecektik, Kayseri’deyiz pastırma veriyoruz arkadaşlar” dedi. Turhal, Akar’ın masraflarının belediyeden ödendiği doğrulayarak şunları söyledi:

“Hulusi Akar bakanımız milletvekili sıfatıyla değil, Milli Savunma Komisyon Başkanı olarak ağırlanmıştır.”

YAKLAŞIK 250 KİLO

Kaliteli pastırmanın fiyatı Kayseri’de bugün ortalama 2 bin lira… Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri ziyareti sırasında 250 kilodan fazla pastırma alındığı tahmin ediliyor.