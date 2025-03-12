Bayram ikramiyesinin emeklinin aylık gelirine bakılmadan aynı miktarda ödenmesi açlık savaşı veren yoksul emeklilerin aleyhine işliyor. Düzenleme nedeniyle serveti milyarları aşan holding patronları da 14 bin 469 lira aylıkla evini geçindiremeyen, ete, kıymaya hasret kalan emekli de bayramda 4 bin lira ikramiye alacak. Bayram ikramiyesinden yararlanmak için SGK’dan emekli olmak ya da emeklinin dul veya yetimi olmak yetiyor. Yeni zamla birlikte bu yıl her iki bayramda gelirine bakılmaksızın tüm emeklilere 4 biner lira, dul eşe 3 biner lira, yetimlere de biner lira bayram ikramiyesi ödenecek.

EMEKLİNİN 10 AYLIK EKMEK PARASI

Ancak bu para uçağı, yatı, katı olan holding patronu emekliler için hiçbir anlam ifade etmiyor. İkramiye emeklilik sistemine bağlandığı için zengin istemese de ikramiye hesaplarına yatıyor. Zenginlerin dışında, aynı zamanda emekli aylığı da alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 356 bin liralık geliri içinde bayram ikramiyesi yüzde 1.1’lik paya ancak karşılık geliyor. Maaş ve emekli aylığı toplamda 333 bin lira olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için de bu para çerez parası düzeyinde kalıyor. Buna karşılık 14 bin 469 lira ve biraz üzerinde aylık alan milyonlarca dar gelirli emekli için bayram ikramiyesi kritik önem taşıyor. 2018’de ilk çıktığında ikramiye kurban ve bayramlık kıyafet almaya yetiyordu. Bugün ise 4 bin lira emeklinin günde 2 ekmekten 10 aylık ekmeğini ancak karşılıyor. Uzmanlar, sistemin değiştirilip varlıklıların ayıklanması halinde ikramiyenin 20 bin lira civarına çıkabileceğini hesaplıyor.

Erdoğan’ın emekli aylığı 7.360 TL arttı

Bayram ikramiyesine 1.000 lira zammın yapıldığı yasa teklifiyle Cumhurbaşkanı ve emeklisinin aylığı da ilk kez yasaya bağlanarak TBMM Başkanı ve emeklisine endeksleniyor. Düzenlemeyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın brüt 238 bin lira olan maaşı net 208 bin 854 liraya inecek. Her ikisi de netten hesaplandığında önemli bir fark olmayacak. Erdoğan’ın emekli aylığı ise 7 bin 360 lira artarak 141 bin 97 liradan 148 bin 457 liraya çıkacak. Böylece emekli aylığı dahil aylık geliri 356 bin 321 lira olacak.