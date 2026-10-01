Milyarlarca liralık fon krizinin ardından başlatılan soruşturmalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı birçok isim için kısıtlayıcı kararlar almış, savcılığın 30 Eylül tarihli yazısı ile 30 ismin mal varlığına tedbir getirilmesi talep edilmişti.



Tedbir talep edilen isimler arasında en dikkat çeken kişi ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı oldu.





Aynı gün içerisinde Yazıcı'nın ifadesi alınırken, ilerleyen saatlerde savcılık tarafından gönderilen ek bir yazı ile Mustafa Yazıcı ve 4 kişi hakkında talep edilen kısıtlama kararları kaldırıldı ve Yazıcı hakkında yalnızca 'yurt dışı yasağı' şeklinde adli kontrol kararı verildi.



HAYATİ YAZICI'DAN İLK YANIT



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 40 yılı aşkın süredir arkadaşı olarak AKP'nin kurucu isimleri arasında yer alan ve halihazırda AKP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yürüten Hayati Yazıcı, bugün katıldığı Meclis açılış oturumunda oğlu hakkında yöneltilen sorulara tek kelimeyle yanıt verdi.



Yazıcı, TBMM bahçesinde basın mensuplarının oğlu hakkında alınan kararı hatırlatması üzerine "açıklayacağım" ifadesini kullanarak konu hakkında detaylı bir açıklama yapacağını belirtti ve uzaklaştı.