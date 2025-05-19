AKP'li milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 35 maddelik torba yasa teklifi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) binlerce yıllık sisteminde önemli değişiklikler içeriyor.



Sunulan teklifin 4. maddesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, arzu etmesi halinde teğmen ve Albay rütbesindeki askerleri Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararı olmaksızın ihraç edebilme yetkisine sahip olacak.

ERDOĞAN'IN İSTEDİĞİ ASKER TERFİ SÜRESİNE TAKILMAYACAK



Öte yandan, torba yasa teklifinin 3. maddesinde ise yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rütbe bekleme sürelerini belirleme yetkisi verilmekte.



Söz konusu düzenlemeye emekli askerlerden yoğun tepki geldiğini belirten Sözcü yazarı Necati Doğru, düzenlemenin detaylarını şu şekilde paylaştı:



'ORDUDAKİ 1000 YILLIK FIRSAT EŞİTLİĞİ TEHLİKEDE'



"Meclis'te 'subayların terfi bekleme süreleri ile ihraç yetkisini Cumhurbaşkanı'na veren bir yasa yapma hazırlığı' duyulduktan sonra emekli subay okurlarımdan çok sayıda uyarı mektupları almaya başladım. Bir yararı olur umuduyla özetleyerek buraya aktarıyorum.





Orduda terfiler ve bekleme süreleri binlerce yıllık birikim sonunda elde edilmiş tecrübelerin imbiğinden geçirilerek şekillendi. Kusursuz bir fırsat eşitliği ölçüsü oluştu. Şimdi bununla oynamak, askeri siyasetin merkezine çekmek kötü niyet taşır. Eğer yazıldığı ve açıklandığı gibi böyle bir kanun Meclis'ten geçerse orduda bin yıldan beri oturmuş 'fırsat eşitliği ilkesi' büyük zarar görür. Ordunun, siyasetçinin oyuncağı olması yolunu açar.



Meclis'te özellikle iktidar ittifakı milletvekilleri bu yasa teklifinin oylanması sırasında "Amaç nedir, ne yapılmak isteniyor" sorularını kendilerine sormalıdır."





