YENİ Parti lideri Özgür Özel, dün Kırklareli ve Edirne’de vatandaşlarla bir araya geldi.

Özel, partisine katılan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay’a rozetlerini taktı.

Özel yaptığı konuşmada, köprü ve otoyollar için alınan özelleştirme kararını şu sözlerle eleştirdi:

- Erdoğan’a seçim kazanmak için para lazım, çaresizsin, onu görüyorum.

- İhaleyle köprüleri alacak olanlara söylüyorum. Seneye iktidara gelip, otoyolları devletleştireceğiz.

Özgür Özel’in köprü ve otoyol özelleştirmelerini eleştirilermesi sık sık alkışlarla kesildi.

ZAM YAĞACAK

- Bu özelleştirme ile bir, ucuz otobanların hepsi beş kat pahalılaşacak.

- Bu özelleştirme ile iki, İstanbul’daki birinci ve ikinci köprü şimdi 50 lira iken özelleşince en az 2-2,5 kat pahalılaşacak ve üçüncü köprüden bile daha pahalı hale gelecek.

- Üçüncüsü, İzmir’de ve Bursa’daki çevre yolları… Bursa’daki çevre yolu kadar bedavaydı, bunlar da paralı olacak.

Özel, dört yıl boyunca restorasyonda olan Selimiye Camii’ni ziyaret etti.

- Buradan milletimize şunu söylüyorum. Aylardır bunun için uyarıyoruz ama dinlemiyorlar. Şimdi memlekete böyle bir kötülüğü yaptılar.

- Altın yumurtlayan tavuğu kesiyorlar. Bir kere devlet bunu yapmış ve maliyeti bitmiş.

- İktidarımızda elbette temel atıp, binalar, hizmetler yapacağız ama bir şey yıkacağız. O otobanlardaki gişelerin hepsini yıkacağız, ücretsiz olacak.