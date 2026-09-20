Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un 16 Nisan 2028’de seçim olması halinde Erdoğan’ın son kez aday olabileceği sözleri tartışılıyor.

Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) kurucu başkanı olan Ömer Faruk Eminağaoğlu, Uçum’un tarih vererek yaptığı açıklamaya tepki gösterdi ve “Erdoğan 14 Mayıs 2023 tarihi gözetildiğinde, 14 Mart ve sonrasındaki bir seçimde aday olamaz” dedi.

EN GEÇ 7 MAYIS’TA

Anayasa’ya göre en geç 7 Mayıs 2028’de yapılması gereken seçimlere 595 gün kala seçim tarihi tartışması başladı. 2014, 2018 ve 2023’te 3 defa Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, Meclis’in alacağı karar ile 4. defa yeniden adaylık istiyor. Yıllardır Yargıtay’da Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bölümü’nde çalışan Eminağaoğlu, tartışmalara farklı bir boyut ile katıldı ve şu açıklamayı yaptı:

VESAYET Mİ VAR?

“Mehmet Uçum, seçim için net tarih verip, 16.04.2028 demiş... Öncelikle ‘seçimin yenilenmesi’ (erken seçim) konusunda Cumhurbaşkanı değil, TBMM karar alır, YSK da önceki yanlış kararını sürdürürse, ancak bu durumda Erdoğan aday olabilir... Uçum, Cumhurbaşkanı adına mı konuşuyor, yoksa TBMM’yi vesayet altına mı almış? Uçum, iyi uçmuş mu demeli... Seçim ve oy verme kavramları farklı kavramlar... Mevzuatta, her ne kadar bazı yerlerde oy verme ve seçim eş anlamlı olarak kullanılsa da, seçim demek, bir başlangıç tarihi ile başlayıp oy verme ve itirazlar ile sona eren takvime bağlı bir dönem demek.”

Eminağaoğlu: “Mehmet Uçum Meclis’i vesayet altına mı aldı?”

‘60 günlük süre belirleyici olur’

6271 sayılı CB Seçim Yasası’nın 3/3 üncü maddesinin son cümlesinde: “Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak altmış günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, Erdoğan 14 Mayıs 2023 tarihi gözetildiğinde, 14 Mart ve sonrasındaki bir seçimde aday olamaz. TBMM bile seçimin yenilenmesi kararı alsa durum böyle!

Bu seçimde, YSK bu yasa hükmünü mü gözetecek, yoksa “seçim=oy verme” günüdür mü diye yeni bir kararla Erdoğan için kapıları açacak, onu hep beraber göreceğiz!”