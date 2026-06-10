'KOLTUK SAVAŞININ TARAFI DEĞİLİZ'
"Koltuk ve salon kapma savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. Milletimizin bizden beklentisi bu yönde. Kendimize yakışanı yapmakla mükellefiz, bunu yapıyoruz. AK Parti olarak temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan, kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bombaya dönüşen bu krizin aşılmasıdır."
'YAVAŞ YAVAŞ... ÖNCE AYAKKABIYI KURTAR'
Grup toplantısı sonrası Meclis koridorlarında Erdoğan’a "CHP’deki koltuk savaşının tarafı değiliz’ dediniz. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidarla görüştüğüne dair iddialar var. Kılıçdaroğlu ile görüştünüz mü" diye soruldu. Erdoğan cevap vermedi. Tam bu soru esnasında bir kadın gazeteci sendeledi, Erdoğan gazeteciye “Yavaş, yavaş. Önce ayakkabıyı kurtar” dedi.