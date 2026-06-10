Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'deki kurultay tartışmalarına değinen Erdoğan, "Kurultayı yapan da şaibe bulaştığını iddia eden de iddiaları belgeleriyle mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi, affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir" ifadelerini kullandı.

'KOLTUK SAVAŞININ TARAFI DEĞİLİZ'

"CHP'nin genel başkanlık koltuğunu kimin işgal ettiğinin bizim nazarımızda önemi yoktur" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: