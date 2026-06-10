Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'deki kurultay tartışmalarına değinen Erdoğan, "Kurultayı yapan da şaibe bulaştığını iddia eden de iddiaları belgeleriyle mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi, affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir" ifadelerini kullandı.

'KOLTUK SAVAŞININ TARAFI DEĞİLİZ'

"CHP'nin genel başkanlık koltuğunu kimin işgal ettiğinin bizim nazarımızda önemi yoktur" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Koltuk ve salon kapma savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. Milletimizin bizden beklentisi bu yönde. Kendimize yakışanı yapmakla mükellefiz, bunu yapıyoruz. AK Parti olarak temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan, kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bombaya dönüşen bu krizin aşılmasıdır."

'YAVAŞ YAVAŞ... ÖNCE AYAKKABIYI KURTAR'

Grup toplantısı sonrası Meclis koridorlarında Erdoğan’a "CHP’deki koltuk savaşının tarafı değiliz’ dediniz. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidarla görüştüğüne dair iddialar var. Kılıçdaroğlu ile görüştünüz mü" diye soruldu. Erdoğan cevap vermedi. Tam bu soru esnasında bir kadın gazeteci sendeledi, Erdoğan gazeteciye “Yavaş, yavaş. Önce ayakkabıyı kurtar” dedi.

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