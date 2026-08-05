Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele saldırı düzenleyen suikast timinde yer alan meslekten ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar’da saklandığı evde yakalandı. Karatepe, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

SALDIRI VE ÇATIŞMANIN DETAYLARI



15 Temmuz’da 37 kişilik suikast timi, helikopterlerle Marmaris’teki otele inerek saldırı düzenledi. Cumhurbaşkanlığı korumalarıyla çıkan çatışmada koruma polisi Mehmet Çetin ile polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit oldu. Çatışmanın ardından tim ormanlık alana kaçtı. Yapılan operasyonlarda 37 kişiden 36’sı yakalanırken, Burkay Karatepe firar etti.

KAÇIŞ PLANI ORTAYA ÇIKTI



İddianamelere göre Karatepe, saldırının ardından eski astsubay Ali Sarıbey ile birlikte gruptan ayrıldı. Bir süre ormanlık alanda saklanan ikili, ihtiyaçlarını karşılamak için para birleştirdi. Daha sonra Karatepe, Sarıbey’i bırakarak ayrıldı. Sarıbey yakalanırken, Karatepe’nin güneş gözlüğü, şort ve terlik alarak sivil görünüme büründüğü belirlendi.

YILLARCA İZİNİ KAYBETTİRDİ



Karatepe’nin Marmaris’ten İzmir’e, ardından Eskişehir’e geçtiği, daha sonra Afyonkarahisar’a gittiği tespit edildi. Güvenlik güçleri birçok adrese operasyon düzenledi ancak uzun süre izine rastlanmadı. Kaçmasına yardım ettiği belirlenen kız kardeşi Eskişehir’de, babası ise Ankara’da tutuklandı.

6 AYLIK TAKİPLE YAKALANDI



Emniyet birimleri tarafından 6 ay önce başlatılan çalışmalar Afyonkarahisar’da yoğunlaştırıldı. Güvenlik kameralarında sürekli şapka ve bere takarak yüzünü gizleyen bir kişi tespit edildi. Fiziki takiple kimliği belirlenen kişinin Burkay Karatepe olduğu kesinleşti. İnaz Deprem Evleri’ndeki adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

EVİNDE ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ



Karatepe’nin kaldığı evde yapılan aramalarda yüklü miktarda para, döviz, altın, sahte kimlikler, dizüstü bilgisayar, biri tuşlu 3 cep telefonu, çeşitli dokümanlar, 1 gram eroin ve dijital materyaller ele geçirildi. Evde az eşya bulunduğu ve katlanmış bir döşek olduğu belirlendi. Şüphelinin deşifre olduğunu anlayarak kaçış planı yaptığı tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Muğla’ya getirilen Burkay Karatepe, emniyetteki işlemlerinin ardından “Cumhurbaşkanına suikast”, “görevi nedeniyle kasten öldürme (2 kez)”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “kamu malına zarar verme”, “mala zarar verme”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “nitelikli yağma” ve “konut dokunulmazlığının ihlali” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi