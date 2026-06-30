Prof. Dr. İzzet Özgenç hakkında Yargıtay üyeleri hakkında açıklamaların yer aldığı "Sayın Cumhurbaşkanı'na arz edilmek üzere, hazırlanmış olan BİLGİ NOTU" başlıklı paylaşımı gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

CUMHURBAŞKANI'NA SUNULACAK NOT SUÇ SAYILDI

Soruşturmaya konu olan paylaşımın, Özgenç'in sosyal medya hesabı ile kişisel internet sitesinde yayımladığı ve "Sayın Cumhurbaşkanı'na arz edilmek üzere hazırlanmış bilgi notu" başlığını taşıyan metin olduğu belirtildi.

Savcılık değerlendirmesinde, yapılan şikâyetlerde yer alan bazı suçlamaların paylaşımın içeriğiyle örtüşmediği ifade edilirken, buna karşın "hakaret" ve "iftira" iddiaları yönünden dava açılmasına karar verildi.

Söz konusu bilgi notunda, kamuoyunda geniş tartışmalara neden olan milletvekili yargılamaları ve anayasal süreçlere ilişkin hukuki değerlendirmelerin yer aldığı öğrenildi.

"BU DAVAYA İLİŞKİN MERAMIM SORULMADI"

İddianamenin kamuoyuna yansımasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Özgenç ise soruşturma aşamasında kendisinin görüşüne başvurulmadığını belirterek, süreç boyunca savunmasının alınmadığını ifade etti.

Davanın önümüzdeki dönemde Ankara'da görülecek duruşmalarla devam etmesi bekleniyor.