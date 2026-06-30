Sosyal medya hesabından yayınladığı videolar ile CHP'li siyasetçileri hedef almasıyla bilinen Uçankuş TV'nin sahibi Can Tanrıyar'ın eşi Tamar Tanrıyar, son videosunda mesnetsiz iddialar ile Sözcü Medya Grubu ve Turkuvaz Medya Grubu'nu hedef almıştı.



Erdoğan'ın yakınındaki isimler tarafından kendisine yönelik 'operasyon' düzenlendiğini öne süren ve AKP içerisindeki kliklere suçlamalar yönelten Tanrıyar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'gözaltı kararı' çıkarmış ancak Tanrıyar'ın yurt dışına kaçtığı öğrenilmişti.





TAMER TANRIYAR BEŞTEPE'DE RAHATSIZLIK YARATTI



Dün hakkındaki yakalama kararının ardından lüks cruise gemisi ile Kuşadası'na gelerek teslim olan Tanrıyar, İstanbul'a dahi götürülmeden segbis ile ifade vermiş ve 'adli kontrol tedbirleri' uygulanarak serbest bırakılmıştı.





Sözcü TV programcısı Barış Terkoğlu, Tanrıyar'ın videolarının ve gözaltı sürecinin Beştepe'de büyük bir rahatsızlığa neden olduğunu belirterek, Erdoğan'ın talimatı ile olaya ilişkin bir rapor hazırlandığını açıkladı.



RAPOR SONRASI GÖREVDEN ALMALAR OLACAK



Tanrıyar'ın iktidar medyası Turkuvaz Grubu'nu hedef alan sözleri, siyaset kulislerinde "AKP içerisinde yaşanan klik savaşları" olarak yorumlanırken, Terkoğlu dün yaşanan gözaltı sürecinin ardından Saray'ın konuya ilişkin devlet kurumlarına detaylı bir rapor hazırlanması talimatı verdiğini öne sürdü.



Hazırlanan raporun AKP içerisindeki kliklerin müdahale edememesi ve manipülasyona uğratılmaması amacıyla bizzat en yetkili isimler tarafından koordine edildiği aktarılırken, bu hafta içerisinde Erdoğan'a teslim edilecek rapor sonucunda AKP ve iktidar içerisinde görevden almaların yaşanması bekleniyor.





