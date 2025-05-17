AKP’li milletvekillerinin TBMM Başkanlığına verdiği torba yasa teklifi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TSK’dan teğmen-albay rütbesindeki askerleri ihraç yetkisi geri verildi. Bu yetki daha önce 703 sayılı KHK ile getirilmiş ancak 2013 yılında Anayasa Mahkemesince iptal edilmişti. Şimdi aynı yetki kanuna konuluyor. Erdoğan bu yetki uyarınca 30 Ağustos’ta kılıç çatan ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek yemin eden teğmenleri de TSK’ya geri döndükleri taktirde ihraç edebilecek. Erdoğan’a verilecek yetki Kara Hava ve Deniz Kuvvetlerinin yanı sıra Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığını da kapsıyor.

35 maddeden oluşan torba yasa düzenlemesinin büyük bölümü Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği birçok yasa maddesiyle ilgili bulunuyor ve KHK ile yapılan düzenlemeler bu kez kanuna konuluyor.

GEREKÇE DİSİPLİNSİZLİK

Teklifin gerekçesinde Erdoğan’a tanınacak yetki için “Dolayısıyla TSK’nın hareket etkinliğini akamete uğratabilecek vahim disiplinsizlik olaylarına karşı hızlı ve etkili sonuçların alınmasına yönelik tedbirlere başvurulması zaruridir. Maddeyle TSK’nın gücü ve güvenirliğinin korunması amacıyla Cumhurbaşkanınca teğmen-Albay rütbesinde bulunan subaylardan uygun görülenler hakkında ayırma kararının verilebilmesi amaçlanmaktadır” denildi.