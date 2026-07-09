Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti.

Ankara'da düzenlenen zirve marjında gerçekleşen kabulde, Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı, ABD-İran gerilimi ile İsrail'in Gazze ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki saldırılarını içeren kritik bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

TOPLANTILARIN BİR AN ÖNCE BAŞLATILMA ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede her seviyede artan temaslardan duyulan memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin temel beklentisinin Avrupa Birliği üyelik sürecinin yeniden canlandırılması olduğunu vurguladı.

Erdoğan, bu doğrultuda ilgili mekanizmaların süratle harekete geçirilmesi ve gerekli toplantıların bir an önce başlatılması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin yıllardır AB'ye aday ve Gümrük Birliği üyesi bir ülke olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, atılan kararlı adımlar sayesinde Türkiye'nin Avrupa'nın en önemli üretim merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti.

İki tarafın entegre ekonomik yapısının Avrupa'nın küresel rekabet gücünü artırdığına dikkat çeken Erdoğan, AB'nin ticaret ve yatırımlar konusunda hayata geçirmeyi planladığı yeni düzenlemelerin Türkiye'yi de kapsamasının doğal bir beklenti olduğunu ifade etti.

Görüşmede savunma ve güvenlik konularına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkı sunmak adına stratejik girişimlerde bulunmaya devam ettiğini belirterek, bu süreçte müttefiklerden NATO hukukuna uygun adımlar atılmasını beklediklerini kaydetti.

AB HAYALİ DEMOKRATİK REFORMLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMEMESİ NEDENİYLE TIKANDI

Kısa bir süre önce Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, Avrupa Birliği (AB) genişleme politikasının küresel ölçekte yeniden ivme kazandığı bir dönemde, Türkiye'nin gerekli demokratik reformları hayata geçirmediği ve bu nedenle üyelik sürecinin durma noktasında kalmaya devam ettiği açıklanmıştı.

Türkiye'nin AB üyeliğine bağlılığını defaatle yineleyen açıklamalarına rağmen, katılım sürecini doğrudan tıkayan temel eksikliklerin henüz giderilmediği belirtilen karar tasarısı, Genel Kurul'da gerçekleştirilen oylamada 107 "hayır" ve 171 "çekimser" oya karşı, 381 "evet" oyuyla kabul edildi.