Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de faaliyet gösteren üç kamu katılım bankası birleşeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu.

"Katılım finansa güç katacak iki haberi paylaşmak isterim" diyen Erdoğan şunları kaydetti: "Emlak Bankası'nı 2018 yılında yaptığımız düzenlemeyle Emlak Katılım'a çevirdik. Bu organizasyonu aslına uygun şekilde yeniden ihya etmiştik. Kurumumuz kısa sürede katılım finansın en dinamik aktörlerinden biri haline geldi. Emlak Katılım'ı halka arz etmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye ortak olmasına imkan sağlayacağız. Bir diğer hamlemiz Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım'ın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak, sektör farklı bir ivme kazanacaktır."

"KATILIM BANKASI MODELİ DAHA GÜVENLİ"

Katılım finansın tüm dünya için daha adil ve güvenli bir model olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bankacılık, sermaye piyasaları, tasarruf finansmanı gibi alanları kapsayan katılım finansı yeni bir küresel finans mimarisinin inşasına katkı sağlayabilecek güçlü bir yapı olarak görüyorum. İstanbul Finans Merkezi'nin iki taşıyıcı kolonundan birinin fintek, diğerinin katılım finans olması bu sistemin gelişimine verdiğimiz önemin açık göstergesidir" diye konuştu.

KATILIM BANKACILIĞININ PAYI ARTTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de katılım finans alanındaki kurum sayısı ve işlem hacmi istikrarlı şekilde artmaya devam ettiğini belirterek, "Katılım bankacılığı sektördeki payını yüzde 9,5 seviyesine yükseltti. 10 katılım bankamız sistem içindeki ağırlığını artırıyor. Bu bankalar reel ekonomiye de önemli katkılar sunuyor" dedi.