Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "açılışı 19 Ocak 2026’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptırılan 3. piste yolcu uçaklarının neredeyse hiç inemediğini" savundu.

Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Zira 3. pist bölgesine usulsüz olarak dökülen 1 milyon metreküplük hafriyatın; kara ve hava arasındaki sinyalizasyonu bozması nedeniyle yolcu uçaklarının 3. piste güneybatı yönünden hiç iniş yapamadığını, kuzeydoğu yönünden ise sadece 1-2 uçağın iniş yapabildiğini tespit ettik.

Günde ortalama 150 uçağın iniş yaptığı Esenboğa Havalimanındaki bu hafriyat kepazeliği nedeniyle uçakların yüzde 99’u 1. ve 2. piste iniş yapmak zorunda kalıyor. 3. piste ise uçakların sadece yüzde 1’i iniş yapabiliyor. Zira 3. pistteki ILS sistemleri ve VOR cihazının sinyal oluşum alanına serilmiş olan hafriyat miktarı ve yüksekliği dehşet verici seviyede.

Durum rezalet. ILS sistemindeki Glide Path cihazı sinyal alamadığı için uçaklar inişte yüzde 3’lük süzülme açısını yakalayamıyor. ILS sistemindeki Localizer cihazı sinyal alamadığı için uçaklar pisti ortalayamıyor. VOR cihazı sinyalleri salınım yaptığı için uçakların adeta navigasyon sinyali kesiliyor. Skandalın ispatı niteliğindeki Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin resmi belgelerine ulaştık.

Bu belgelere göre VOR cihazına ait 600 metre yarı çaplı alan içerisine hafriyat serilmemesi gerektiği, ILS sistemlerine ait hassas ve kritik sahaların olduğu gibi korunması gerektiği, bu sahaların katiyen ihlal edilmemesi gerektiği belirtiliyor. Buna rağmen bu alanlara hafriyat döküldüğü tespit ediliyor. Dökülen hafriyatın kaldırılması isteniyor. VOR cihazının uçuş kontrolden geçtiği durumuna getirilmesi isteniyor. Fakat hafriyatın kaldırılması konusunda herhangi bir faaliyetin başlatılmadığı belirtiliyor. Ve yine uyarıyor; 3. pistin ILS sistemleri ve VOR cihazı sinyal oluşum sahasına serilmiş, hafriyatı kaldırın diyor.

Sonuç; hiç utanmadan sıkılmadan 1 milyon metreküp hafriyat hala 3. pist bölgesinde duruyor. ILS ve VOR cihazlarının sinyalleri hafriyat tepeleriyle kesildiği için uçaklar yeni piste neredeyse hiç iniş yapamıyor. 3. piste, Pursaklar yönünden gelen hiçbir uçak iniş yapamazken, Çubuk yönünden gelen uçaklar ise tek tük iniş yapabiliyor. O da yağmur, kar, sis, bulut yoksa; hava açıksa, adeta planör uçuşuyla… Havayolu güvenliği açısından hayati olan bu sistemlerin çalışabilmesi ve pistin inişlere uygun hale getirilmesi için derhal hafriyatın kaldırılıp, en yakındaki belediye döküm sahasına taşınması gerekiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na sesleniyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir zahmet açıklayın; 6 ay önce açılışını yaptığı pisti, siz adeta bir hafriyat döküm sahasına çevirdiğiniz için 3.piste yolcu uçakları doğru düzgün iniş yapamıyor. NATO zirvesi için gelecek uçakların 3. piste inemeyeceğini bilsin ki, boşa düşmesin."