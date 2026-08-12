Olay, 8 Ağustos 2026'da saat 16.30 sıralarında Eski Mahalle ana yol üzerindeki üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre Ufuk Ören, Devrek Belediyesi ekipleri tarafından asılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görselinin bulunduğu pankartı söktü. Ören'in daha sonra görselin üzerine gres yağı sürdüğü belirtildi. ÖNCE SERBEST BIRAKILDI Belediye çalışanlarının müdahalesinin ardından polis ekiplerince yakalanan Ören, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 9 Ağustos'ta adliyeye sevk edildi. Ören, imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. SAVCILIK İTİRAZ ETTİ Zonguldak Pusula Gazetesi'nin haberine göre şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık tarafından itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını kabul ederek Ufuk Ören hakkında yakalama emri çıkardı. Yakalama emrinin ardından aranan Ören, saat 02.30 sıralarında Nizamlar köyü sınırları içerisinde jandarma ekiplerince yakalandı. TUTUKLANDI Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ören, yeniden adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ören hakkında tutuklama kararı verildi. Ören, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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