Türkiye’nin bazı ülkelerdeki büyükelçiliklerine yeni atama ve yer değişikliği yapıldı. Türkiye’nin Katar Büyükelçisi Mustafa Göksu merkeze alındı. Esenler Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Göksu’nun kardeşi olan ve 6 yıldır Doha’da bulunan Göksu’nun Doha Büyükelçiliği sitesinde özgeçmişinde, “1999-2005 yılları arası Almanya’da ayakkabı ve terlik pazarlama alanında faaliyet gösteren Gezer şirketinin kurucu genel müdürlüğünü yaptı’’ ifadesi yer alıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Göksu’nun yanı sıra bazı isimler merkeze alınırken, bazı elçiliklere de yeni atamalar yapıldı.

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