Gazeteci-yazar Ergün Poyraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Cumhurbaşkanı ve bazı siyasetçiler hakkında kaleme aldığı kitaplar konusunda geçmişte bir siyasetçiden destek gördüğünü öne sürdü. Aydın Denge’nin haberine göre; paylaşımlarında isim vermeyen Poyraz, “Cumhurbaşkanına, bakana, milletvekiline kitap yazmışım. Bir tane değil 48 tane kitap yazdım. Ben bu kitapları yazdığımda sen benim en iyi dostumdun, destekçimdin” ifadelerini kullandı.

Gazeteci-yazar Ergün Poyraz

İSİM VERMEDİ, İŞARET ETTİ

Poyraz ayrıca “Abdülhamit’ten Tayyibe” isimli kitabının basımı ve dağıtımı için de görüştüğünü iddia ettiği kişiye yönelik, “Cumhurbaşkanına bir daha kitap yaz, yazdığın kitapları satın alıp dağıtalım, ben maddi destek olayım demedin mi? Oldun da, belgeleri mevcut” sözlerini dile getirdi. Poyraz’ın isim vermemesi ancak paylaşımlarında kullandığı ifadeler ve geçmişe dair göndermeler nedeniyle, CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu işaret ettiği şeklinde yorumlandı.