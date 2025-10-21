AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'a 250 bin liralık tazminat davası açtı.
Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın 19 Ekim'de Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmadaki ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 250 bin liralık manevi tazminat davası açtıklarını bildirdi.
Aydın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu da belirtti.