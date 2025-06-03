Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Burada yeni anayasa için kurulan komisyona dair bilgi veren Yılmaz, AKP'li Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan'ın komisyona katılıp katılmayacağı sorusuna da yanıt verdi.

Yılmaz, "Anayasa komisyonu kapalı bir yapıda değil, geniş bir istişare zemininde çalışacak. Milletvekillerimiz, akademisyenlerimiz, sivil toplum temsilcileri ve toplumun farklı kesimleriyle iletişim halinde olacak. Mevcut çalışmalardan, birikimlerden ve fikirlerden faydalanılacak. Komisyon, sürece siyasi ve hukuki düzeyde nezaret edecek. Genel çerçeveyi belirlerken farklı uzmanlık alanlarından da katkı alacak. Bu kapsamda çalıştaylar da gündemimizde. Hangi yöntem faydalı olacaksa o tercih edilecek. Bu konuda bir sınırlamamız yok." diye konuştu.

"TÜM PARTİLERİN ORTAK SORUMLULUĞU VAR"

Diğer kesimlerin çalışmalarıyla da birleşerek ortak sonuç çıkmasının hedeflendiğini ifade eden Yılmaz, "Bu komisyon parti idaresinin, Meclis'in ve hükümetin temsil edildiği bir yapı şeklinde oluşturulmuş durumda. Bu, elbette diğer paydaşların sürece katkı vermeyeceği anlamına gelmiyor. Tek bir partinin tek başına yürütebileceği bir süreç değil. Tüm partilerin ortak sorumluluğu var. Komisyon olarak katkı alabileceğimiz kesimlere ziyaretlerimiz de olacak. Diğer kesimlerin çalışmalarıyla da birleşerek ortaya ortak bir sonuç çıkmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

ERDOĞAN’IN KOMİSYON ÇALIŞMALARINA KATILACAK MI?

Yılmaz, sürece birçok kesimin katkı sunmasını hedeflediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da komisyon çalışmalarına zaman zaman katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurulan 11 kişilik anayasa komisyonunun ilk toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. İlk toplantıda çalışma usulüne ilişkin değerlendirmeler yapılacak.