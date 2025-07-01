Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam Kampı'nın 11 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

Partisinin yeni dönem yol haritasının da burada hazırlanacağını kaydeden Erdoğan, "Biz kavga edenlerden değil, kardeşlik hukukunu yüceltenlerdeniz. Bizi çıkarlarımız bir araya getirmedi. Makam, unvan için aday olmadık. Halka hizmet için buradayız. 86 milyonun birliğini, dirliğini, kardeşliğini güçlendirmek için mücadele ediyoruz. Ortak gaye için mücadele ediyoruz. Bu kadroya durmak, rehavete kapılmak yakışmaz. Milletimizle aramıza mesafe koymak duvar örmek yakışmaz. Biz elitlerin, seçkinlerin değil, her zaman kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin yoldaşı olduk" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"TAM KADRO SAHADA OLACAĞIZ"

"Bu yaz mevsimi bizim için mevsimlerden bir mevsim olmayacak. Çok çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Geçen sene yaptığımız Türkiye Buluşmaları'nı Türkiye Yüzyılı Buluşmaları olarak inşallah devam ettiriyoruz. 81 ilde halkın çeşitli kesimleriyle buluşacağız.

Yaz aylarını fırsata çevireceğiz. Yaz boyunca partimizin olmazsa olmazı danışma meclislerimizi de ara vermeden gerçekleştireceğiz. Yaz döneminde kadın ve gençlik kollarımız sahaya inecek ve önemli çalışmalara imza atacaklar.

Yaz dönemin muhalefetle aramızdaki farkı açmak için fırsat olarak kullanacağız. Tam kadro sahada olacağız. Biz millet için varız. Millet ne istiyorsa onu hayata geçireceğiz.

Birçok alanda Türkiye'ye çağ atlattık. Muhalefet hizmet yarışında bizim elimize su bile dökemez. AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyelerinde icraat var, 7/24 çalışma var. Bizim belediyelerimizde şikayet etmek değil çözüm üretmek var. Rantın değil hizmetin izini süren yüce bir ahlak var. Söz namustur deyip canla başla çalışan heyecanlı gayretli liyakatli kadrolar var. Gerçek belediyecilik denilince son 30 yıldır akla ilk gelen bu hareket olmuştur. Belediyeciliğin kitabını yazmaya devam edeceğiz."

ANKETLERDE CHP BİRİNCİ PARTİ ÇIKMIŞTI

31 Mart seçimlerinde birinci parti olan CHP, Haziran ayı anketlerinin çoğunda birinci parti unvanını korudu.

CHP'nin kendi yaptırdığı anketin yanı sıra Di-En, Themis, ORC, PİAR, Özdemir, MLS, Ank-Ar, Gündemar ve ORC'nin ikinci genel seçim anketinde de CHP birinci parti çıktı.

AKP ise, Asal, Toplum Çalışmaları Enstitüsü, Gezici, Optimar ve GENAR'ın anketlerinde birinci parti oldu.