Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü dolayısıyla yarın Karabağ'a gidecek. Ziyaret, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine gerçekleştirilecek. TARİH BELLİ OLDU Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada ziyaretin 8 Kasım 2026 tarihinde yapılacağını duyurdu. Duran'ın verdiği bilgiye göre Erdoğan ve Aliyev, ziyaret kapsamında ikili görüşme yapacak. İki lider, Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin çeşitli boyutlarını değerlendirecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunacak.

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