AKP ile MHP arasında 20 Şubat 2018’de kurulan ve YRP-HÜDA PAR-DSP- BBP ile genişleyen Cumhur İttifakı kan kaybediyor. İttifaktan tamamen kopan YRP lideri Fatih Erbakan en sert eleştirileri getiriyor. BBP’li Musfata Destici, HÜDA PAR’lı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP’li Önder Aksakal da iktidara yönelik tepkilerini açıkça söylemeye başladı.

Erbakan bir konuşmasında, ‘“Siyasetçiler, genel başkanlar, gazeteciler, belediye başkanları hapiste. Yoksulluk, yasaklar, yolsuzluğu kaldıracaklardı, bunlara 3Y daha ‘Yorgunluk, Yozlaşma, Yandaşlığı’ eklediler. Çay ve simit hesabı yaptılar ama 23 yıl sonra halkın yüzde 45’i açlık sınırının, yüzde 80’i yoksulluk sınırının altında’’ dedi.Destici ise İmralı açılımı nedeniyle iktidara tepkili ve ittifakla ilişkilerini soğuttu. Destici, “Yeni bir ‘Çözüm Süreci’, terör örgütünün bitmek üzere olan ömrünü uzatır ve güvenlik güçlerimiz ile devletine bağlı bölge halkımızın mücadele iradesine zarar verir” dedi.

SİSTEM ELEŞTİRİSİ

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da parlamenter sisteme dönülmesini istedi ve “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, kâğıt üstündeki haliyle uygulama birbirine çok benzemiyor” dedi. Aksakal ise Kartalkaya yangını nedeniyle Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un istifasını istedi.

KAMUDA SAVURGANLIK

Aksakal, “İsraf sarmalının içine düştük, projelerde döviz cinsinden borçlanma, ekonomiye zarar verir. Sosyal güvenlik sistemi de alarmda, popülist yaklaşımdan vazgeçilsin’’ diyerek kamudaki savurganlığı da eleştirmişti.