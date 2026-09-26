Sabah yazarı Dilek Güngör'ün aktardığına göre, Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda fon mağdurlarına yapılacak ödemeler ele alındı.

Toplantıda, 1 milyon TL'den az alacağı bulunan yatırımcıların paralarının hızlı şekilde ödenmesi planı üzerinde duruldu. Özellikle para piyasası fonlarında bulunan yatırımcıların öncelikli olarak değerlendirilmesi öngörülüyor.

Ödemelerin finansmanı için ise Takasbank'ta bulunan teminatlar ile fonların Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) yatırdığı paraların kullanılması planlanıyor.

66 FON TASFİYE LİSTESİNDEN ÇIKABİLİR

Toplantıda bazı fonların tasfiye süreci de gündeme geldi.

Bulls'a ait 15 fon, Pardus'a ait 42 fon ve A1 Capital'e ait 9 fon, yatırımcıların paralarını ödeyebileceklerini ilgili makamlara bildirdi.

Bu nedenle toplam 66 fonun tasfiye listesinden çıkarılması ihtimali değerlendiriliyor.

BANKALARLA İLGİLİ KARAR HENÜZ YOK

Fon şirketlerinin bağlı bulunduğu bankalarla ilgili ise henüz bir karar alınmadı.

Ekonomi bürokrasisinin salı günü yeniden bir araya gelerek ödeme planı ve diğer başlıklara ilişkin kararlara son şeklini vermesi bekleniyor.

SPK tarafından daha önce 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verilmiş, söz konusu fonlardaki yatırımcı sayısının 455 bin 758 olduğu açıklanmıştı.