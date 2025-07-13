Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda kapanış konuşması yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Dün dost ve kardeşlerimize güven veren, hasım ve rakiplerimize korku salan mesajlarımızın yerini bulduğunu görüyoruz. Kardeşlerim ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Milletimizi 47 yıllık terör prangasından kurtarmanın eşiğine vardık.

Cuma günü yapılan merasim önemliydi. MİT'in ve TSK'nın mekanizmasıyla sahada takip ettik. Meclis'ten de somut adımlar almayı ümit ediyoruz. Arzumuz grubu olan tüm siyasi partilerin Meclis çatısı altında atılacak adımlara hüsnüniyetle destek vermesidir. AK Parti olarak söz konusu Türkiye'nin ve Türk milletinin istikbaliyse biz herkesle konuşmaya hazırız. Her şeyi hassasiyetleri düşünerek yapıyoruz.

Hâlâ bu sürece samimi temkinle bakanları anlıyor, tereddütlerini gidermek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu yeni dönem sadece AK Parti, MHP, DEM'e değil, tüm siyasi aktörlere çok önemli mesuliyetler yüklemektedir, sürece dahil olmalarını önemli görüyoruz. Biz üç parti olarak süreci sonuna kadar götüreceğiz.

Dün çıkmış bizi ümmetçilikle suçluyor. Ya Allah aşkına, bu ülkenin dirliğini, birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu! Tabii bunlar ümmet bilinci nedir bilmezler. Müslümanlar olarak Peygamber efendimizin buyurduğu gibi birbirimize kenetlenmemizin neresi yanlış be gafiller! İslam dünyasına bu kadar mı yabancısınız!"

CHP VE ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

Yeni bir senaryo ile karşı karşıyayız. Sorumsuz, şuursuz siyasi söylemleri son 23 yılda yaşadıklarımızdan bağımsız göremeyiz. Bu sefer figüranlar farklı ama oyun aynı oyun. Bu tiyatroyu çok seyrettik. Amaçları da yöntemleri de aktörleri de çok iyi tanıyoruz. Dünyada kartlar yeniden karılıyor. Sadece umut iklimi değil, ülkemizin stratejik hamleleri de baltalanmaya çalışılıyor. Milli ekonomiye karşı boykot listesi ile ekonomimize zarar verilmek isteniyor. CHP'nin ve başındaki karikatür tipin tüm çırpınışlarına rağmen kendilerini ciddiye almamamızın nedeni budur. Biz kimlerle mücadele ettiğimizin farkındayız. Bizim muhatabımız kuklalar değil onları istediği gibi oynatan kuklacılardır. Bizim dünkü kardeşlik manifestomuz bir insanı neden rahatsız eder. Türk Kürt ve Arapların kucaklaşmasından bu ülkenin evladı neden rahatsız olur. Çıkmış bizi ümmetçilikle suçluyor. Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu.

Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar, bizi kutlu yolculuğumuzdan döndüremeyecekler. Milletimizin, terör prangasından kurtulmasına mani olamayacaklar. Bugün dünden daha iyiyiz, yarın bugünden de iyi olacağız. evlatlarımız daha iyi olacak, onlar terörsüz bir Türkiye'de yaşayacak. Şu hakikate son üç dört günde bir kez daha şahitlik ettik. Yüz milyonlarca mazlumun umudunu omuzlarımızda taşıyoruz.

Önümüzde iki seçenek var, ya bu duaların hakkını layıkıyla vereceğiz, milletin bize yüklediği sorumluluğa sahip çıkacağız ya da milletimizin gönlünden sakıt olmakla kalmayacak milletimize hayal kırıklığı yaşatmış olacağız. Hiçbir kardeşimizin bu vebalin altına girmeyeceğine inanıyorum. Sadece 81 milyonun değil tüm İslam coğrafyasının gözü bu kadronun üzerindedir, sizlerin üzerindedir. Türkiye'yi güzel günlerin beklediğini görüyor ve bunun heyecanını titreyerek yaşıyorum. Her birinizden bu bilinçle çalışmanızı istiyorum. Neyi niçin yaptığımızı halkımıza izah edip onları ikna edeceğiz. Bize tevazu yakışır. Bu tevazu bizi halkımızın karşısında yüceltecektir."