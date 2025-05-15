Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen "TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni" katıldı.

Erdoğan, burada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı ile başlayan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Son olarak PKK'nın silah bırakma ve fesih kararıyla ilerleyen süreçle ilgili cumhurbaşkanı özetle şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı bitireceğine terör hiç bitmesin, devam etsin' diye yas tutanlar, ağıt yakanlar, ağlaşanlar var.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir, kudretli bir devlettir, devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir. Kimse kaygılanmasın, endişe etmesin. Biz sayın Bahçeli'yle ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz.

Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, üniter yapımız, bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değildir.

Cumhuriyetimizin temel niteliklerine dokunulmasına bu işin yaygarasını koparanlardan önce biz karşı çıkarız, biz itiraz ederiz. Terörsüz Türkiye girişimimizle ülkemizin huzurunun, refahının, kalkınmasının, ilerlemesinin önündeki bir engeli daha çekip alıyoruz.

Ne yapılıyorsa ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyerek sembolleştirdiğimiz ilkelerimiz çerçevesinde yapılmaktadır.

Büyük bir sabır, kararlılıkla yürüttüğümüz terörsüz Türkiye girişimimizle ülkemizin huzuru, refahı, kalkınma, ilerlemesinin önünde bir engeli daha inşallah çekip alıyoruz."