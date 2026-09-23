Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap etti.
Erdoğan, konuşmasında Orta Doğu'daki gelişmeler, bölgedeki savaşlar ve Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ŞARA TELEFONA DALDI
Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimden de söz etti.
Erdoğan'ın konuşması esnasında salonda bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise telefonuyla görüntülendi.
Şara'nın bir süre telefon ekranından sosyal medya içeriklerini takip ettiği görüldü.
Şara'nın telefonuyla ilgilendiği anlar gündem oldu.