Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya ziyarette bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattı açılış törenine katıldı. Canlı bağlantı yoluyla yapılan törende Erdoğan, şöyle konuştu:

* 'Bir millet, iki devlet' şiarında vücut bulan kardeşlik ilişkilerimizde her alanda büyük mesafeler kaydediyoruz. Savunmadan ticarete çok geniş bir yelpazede ülkelerimiz arasındaki münasebetler sürekli gelişiyor.

*Şüphesiz bu iş birliklerimiz arasında birçok proje ile taçlandırdığımız enerji sektörü başta yer alıyor. Bazılarının hayal olarak gördüğü Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı gibi, Şahdeniz sahasının üretime alınması ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattının devreye girmesiyle enerji iş birliğimizi daha ileri taşımanın gayretinde olduk.

"TAM BİR UYUM İÇERİSİNDEYİZ"

*Anadolu geçişli doğal gaz boru hattı TANAP vasıtasıyla önemli miktarda Azerbaycan doğal gazını Avrupa’ya ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Bu alanda stratejik ve ezber bozan projeleri devreye alma konusunda can Azerbaycan ile tam bir uyum içindeyiz.

*Bugün İlham kardeşimle birlikte bu iş birliğine yeni bir projeyi daha eklemekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

*Birazdan açılışını yapacağımız Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı enerji alanında daha evvelki stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır. Ayrıca Nahçıvan ile kader birliğimizin adeta nişanesi olacaktır.

*BOTAŞ tarafından inşa edilen 80 kilometre uzunluğundaki günlük 2 milyon metreküpe kadar taşıma kapasiteli bu hat özellikle Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamını asgari 30 yıl süresince karşılayacaktır.

*Dolayısıyla bugün Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak bir projeyi kardeşimle birlikte ülkelerimize kazandırmış oluyoruz. Bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim: Türkiye-Azerbaycan barışın, huzurun, refahın tarafındadır.

*Bölgemizde sadece barış istiyoruz, iş birliği istiyoruz, hep beraber kalkınalım istiyoruz. Bu amaçla şimdiye kadar birçok adım attık, samimiyetimizi gösterdik. İnşallah bundan sonra bölgesel barışa, refaha ve huzura yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız.

"HER ALANDA YANLARINDA OLACAĞIZ"

*6 Şubat depremleri başta olmak üzere en zor günlerimizde nasıl Can Azerbaycan'ı yanımızda bulduysak biz de kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız.

*İnşallah Nahçıvan ile elektrik bağlantılarımızın da güçlendirilmesiyle bu süreci devam ettireceğiz. Bu düşüncelerle bugünkü törenimizin Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum.

"ÇOK GÜZEL AVANTAJLAR SAĞLIYOR"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nahçıvan'ın kadim bir Azerbaycan toprağı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

*Bugün Türkiye ve Azerbaycan iki kardeş ülke projeler gerçekleştiriyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, TANAP gibi petrol, gaz boru hatları projeleri hem ülkelerimizi birleştirdi, aynı zamanda Avrasya’nın enerji haritasını değiştirdi.

*Bugün Azerbaycan’dan Türkiye üzerinden giden gaz birçok ülkelerin enerji güvenliğini temin ediyor. Geçen sene Azerbaycan'ın gaz ihracatı 25 milyar metreküp olmuştur. Bunun yarısı Türkiye’ye olan ihracattır.

*Hayata geçirdiğimiz enerji projelerimiz aynı zamanda ulaştırma projelerinin gerçekleşmesine de imkan verdi. Bugün Türkiye'yi Azerbaycan ile birleştiren Bakü-Tiflis-Kars demir yolu çok güzel avantajlar sağlıyor, hem ülkelerimiz için hem daha geniş coğrafya için. Özellikle Türk dünyasını birleştirmek için bu ulaştırma bağlantısını büyük manası ve faydası var.

*Türk dünyasının birleşmesi yolunda kardeşim sayın Cumhurbaşkanı'nın çok büyük rolü var. Onun liderliğiyle hem Türkiye'de büyük başarılar elde edildi hem Türk dünyasının daha da birleşmesi için yeni imkanlar oldu. Azerbaycan da her zaman Türk dünyasının birleşmesine çok büyük önem verir.