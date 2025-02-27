Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak 71. doğum gününü tebrik etti.

"BU CAN BU TENDE OLDUKÇA..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğum gününü tebrik edenlere teşekkürlerini iletti. Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Telefonla arayarak, mesaj yollayarak ya da sosyal medyada paylaşım yaparak Türkiye ve dünyanın dört bir yanından doğum günümü tebrik eden ve samimi temennilerini ileten tüm vatandaşlarıma, yol ve dava arkadaşlarıma, mevkidaşım dostlarıma, tüm kardeşlerime canıgönülden şükranlarımı sunuyorum. Bu aziz milletin bir ferdi olarak ülkemize hizmet etme şerefine nail olduğum için Rabb'ime hamdediyorum. Allah'ın izniyle, bu can bu tende oldukça 'daha adil bir dünya' için çalışmaya, 'her şey Türkiye için' diyerek yol yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice yıllara..."