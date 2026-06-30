Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26-28 Haziran tarihlerinde Sapanca'da düzenlenen AKP kampının kapanışında kürsüye çıkmış, AKP'lilere verdiği mesajda kullandığı "Yorulan varsa, buyursun kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok" ifadeleriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.



Erdoğan'ın sözlerinin AKP içerisinde muhataplarının kim olduğu merak konusu olurken, Saray'a yakınlığı ile bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bu sözlerin perde arkasında yatan nedenleri açıkladı.





ERDOĞAN, 'VELİAHT' ARAYANLARA AYAR VERMİŞ



Selvi, Erdoğan'ın bu sözler ile "Ben yorulmadım" mesajı verdiğini ve gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olacağını net şekilde ifade ettiğini belirterek, AKP içerisinde "Erdoğan sonrası hesapları" yapanlara da gözdağı verdiğini öne sürdü.

Abdulkadir Selvi’nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

"AK Parti hafta sonu Sapanca’da 33’üncü kampını yaptı. AK Parti’nin kurucu lideri olarak Erdoğan ilk kampta olduğu gibi 33’üncü kampta da partisinin başındaydı. Bunun Türk siyasetinde başka bir örneği yok. Bu Türk demokrasisi adına başlı başına bir başarı öyküsü. AK Parti ile CHP’nin siyaset tarzında da fark var. AK Parti’den ayrılanlar oldu. Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı’ndan sonra AK Parti’ye dönmedi. Yeni parti kuranlar oldu. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi. Ancak ne “Hain Abdullah” sloganlarını duyduk. Ne “Hain Davutoğlu, hain Babacan” sloganları atıldı. AK Parti yoluna devam etti.

Gelelim şimdi benim notuma. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampın kapanışında yaptığı konuşmada, “Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin” demişti. Bu AK Parti kadrolarına verilmiş çok açık bir mesaj. Ben tersine mühendislik gibi bir çıkarımda bulundum. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik mesaj verdi. “Ben yorgun değilim” dedi. Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki tartışmalara set çekmiş oldu. AK Parti kampından önce de Ömer Çelik, “2028 Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” demişti. Bu boşuna söylenmiş bir söz değil. Zaten Erdoğan varken aksi düşünülemez. Ne diyorum, Erdoğan’dan sonra da yine Erdoğan. Herkes hesabını buna göre yapsın."