Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AKP Ankara Teşkilat Buluşması'nda kürsüye çıktı.



Siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararının ardından CHP'de yaşanan tartışmalara göndermede bulunurken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren ifadeler kullandı.



YAVAŞ'A 'TRAFİK' ELEŞTİRİSİ



Ankara'da büyük bir trafik sorununun oluştuğunu söyleyen Erdoğan, bu konuda Yavaş'ın geçtiğimiz yıl kullandığı ifadeleri hedef alarak şöyle konuştu:





"Bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına ‘Ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar sıkışır’ gibi absürt tezlerle çıkmadık. Bahane üretmede sergiledikleri mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremediler.



YAPAY ZEKA İLE YANIT VERMİŞTİ



Yavaş, daha önce de Erdoğan'ın bu konuda kendisine yönelttiği eleştiriye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı? Bu soruyu yapay zekaya sorun. Lütfen yanıtını okuyun. Gerçeği göreceksiniz" demişti.