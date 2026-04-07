Ankara’da siyasi kulisler, nisan ayıyla birlikte yeniden hareketlendi....

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun süredir üzerinde çalışılan kapsamlı bir değişim planını yaşama geçirmeye hazırlandığı konuşuluyor.

Kulislerde dillendirilen iddialar, sadece sınırlı bir kabine revizyonuna değil, devlet yönetiminin birçok kademesini kapsayan geniş bir yeniden yapılanmaya işaret ediyor.

Kulislere göre, mevcut kabinede 4 veya 5 bakanın görevden alınması veya yerlerinin değiştirilmesi gündemde. Bu değişimin özellikle performans, saha karşılığı ve seçim sürecine katkı kriterleri üzerinden şekillendirildiği ifade ediliyor.

Cumhuriyet’in aktardığına göre, bazı bakanlıkların “yorgunluk” gerekçesiyle değişime açıldığı, bazı isimlerin ise doğrudan seçim sürecine yönelik yeni görevler üstlenebileceği konuşuluyor.

Revizyonun sadece isim değişikliği değil, aynı zamanda politika yönelimlerinde de güncellemeler içerebileceği belirtiliyor.

"SİYASET-BÜROKRASİ DENGESİ YENİDEN KURULUYOR"

Yeni kabineye ilişkin en dikkat çekici başlıklardan biri ise farklı görevlerden isimlerin bakanlığa taşınması. Kulislerde, iki milletvekili, bir vali ve bir belediye başkanının bakan olarak atanabileceği yönünde güçlü iddialar yer alıyor.

Bu tercihin, hem sahayı bilen hem de yerel ve merkezi yönetim deneyimi olan isimlerle “daha dinamik bir yürütme” oluşturma hedefi taşıdığı ifade ediliyor.

Aynı zamanda bu hamlenin, seçime giderken teşkilat ve seçmenle bağın güçlendirilmesi amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

"CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI MODELİ DEĞİŞEBİLİR"

Kulislerde öne çıkan bir diğer kritik başlık ise Cumhurbaşkanı yardımcılığı sistemi. Mevcut yapının genişletilerek Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının ikiye çıkarılabileceği iddia ediliyor.

Bu değişikliğin, hem yönetimde iş yükünü paylaşma hem de siyasi dengeyi yeniden kurma amacı taşıdığı belirtiliyor. Özellikle ekonomi ve iç politika başlıklarının ayrı ayrı yürütülebileceği bir model üzerinde durulduğu ileri sürülüyor.

‘GÜVENLİK BÜROKRASİSİNDE KRİTİK KARARNAME’

Güvenlik bürokrasisi de değişim beklentisinin merkezinde. İçişleri Bakanlığı’nda valiler ve emniyet müdürlerini kapsayan geniş çaplı bir atama kararnamesinin hazırlandığı ifade ediliyor.

Söz konusu kararnameyle özellikle büyükşehirlerde ve kritik illerde görev değişikliklerinin yapılabileceği, güvenlik politikalarının sahadaki uygulayıcı kadrolarının yenilenmesinin hedeflendiği belirtiliyor.

‘EKONOMİ YÖNETİMİNDE HAREKETLİLİK’

Ekonomi cephesinde ise gözler 9 Nisan’da yapılacak kamu bankalarının genel kurullarına çevrilmiş durumda. Kulis bilgilerine göre, bir banka hariç iki kamu bankasında genel müdür değişikliği gündemde.

Bu değişimin, ekonomi yönetiminde yeni bir sayfa açma ve kredi-politika dengesini yeniden kurma arayışının parçası olduğu ifade ediliyor. Aynı zamanda finansal sistemde daha kontrollü ve koordineli bir yapı hedeflendiği öne sürülüyor.

‘BAKANLIKLARDA ÜST KADRO DEĞİŞİMİ’

Sadece bakanlar değil, bakanlıkların üst düzey bürokratları için de kapsamlı değişiklik hazırlığı olduğu belirtiliyor.

Müsteşar yardımcıları, genel müdürler ve kritik daire başkanlıklarında önemli görev değişikliklerinin son aşamaya geldiği iddia ediliyor.

Bu sürecin, yeni kabineyle uyumlu çalışacak bir bürokratik yapı oluşturmayı hedeflediği değerlendiriliyor.

‘TEŞKİLATLARDA DA DÜĞMEYE BASILDI’

Kulislerde öne çıkan bir diğer başlık ise AKP teşkilatları. İl ve ilçe teşkilatlarında da değişim hazırlıkları olduğu, özellikle seçim performansı düşük bölgelerde yeniden yapılanmaya gidilebileceği ifade ediliyor.

Bu kapsamda hem teşkilat yapısının hem de saha organizasyonunun güçlendirilmesine yönelik adımların atılması bekleniyor.