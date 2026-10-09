İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılması kamuoyundan tepki çekerken, Tugay'ın geçmişte kullandığı sözler bir bir ortaya döküldü.

Tugay'ın en çok hafızalara kazınan sözü de AKP'ye katılıp katılmayacağı sorulduğunda "Söz konusu değil, karım beni boşar" ifadeleriydi. Tugay AKP rozetini takarken hemen yanı başında eşi de vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rozet töreninde Cemil Tugay'ın eşi Özgür Tugay'ı da sahneye davet etti. Gazeteci Fatih Altaylı, Erdoğan'ın neden Özgür Tugay'ı sahneye davet ettiğini köşesinde irdeledi.

'ERDOĞAN BU CÜMLEYİ UNUTMAMIŞ'

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Cemil Tugay'ın şan, şeref ve onurla AK Parti'ye katılım töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şovuna sahne oldu.

Biliyorsunuz Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağını söylediğimiz zaman Tugay "Söz konusu değil, karım beni boşar" diyerek ailece AK Parti'ye ne kadar karşı olduklarını, kendisinin böyle bir davranışta bulması halinde eşinin böyle bir duruş sergilemeyeceğini söylemişti.

Erdoğan bu cümleyi unutmamış ve bir kenara yazmış.

Katılım töreninde büyük bir siyasi ustalıkla, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması halinde kendisini boşayacak eşini sahneye davet etti.

Ve Bayan Tugay da bu katılım töreninin bir parçası haline geldi.

Erdoğan'ın bu mesajı çok güçlüydü.

Sanki "Hadi boşasana" der gibi karşısına getirdi çifti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetle ve zayıf siyasetçilerle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor.

"Titrek Cemil'in" katılım töreninden aklımda kalan tek sahne budur.

Zaten Erdoğan da bütün planını bu sahne üzerine kurmuş."