Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimini hedef alan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

-İstanbul'un beceriksiz idarecilerin eşinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız.

-İstanbul beklemez, İstanbul ihmale gelmez, İstanbul vizyonsuzluğu kaldırmaz.

-İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız. İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.

-Halkalı Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en uzun metrolarından biri tamamlandı.

-Projenin 25 senede vakitten 117 milyon saat tasarruf ettirmesini, ekonomik faydanın ise toplam 935 milyon avroyu bulmasını bekliyoruz

-Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız.

CHP'YE 'KURULTAY' GÖNDERMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki 'mutlak butlan' gerilimine değindi.

Erdoğan, "Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken, biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik" diye konuştu.