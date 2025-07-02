Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayında Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 6'ncı zirvesi için Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitmişti.

Açılış oturumunda liderlerin yapay zekayla canlandırılmış çocukluk hallerinin ekrana yansıtılması, tebessümle karşılanmıştı.

ERDOĞAN: 'ÇOK İLGİNÇTİ'

Erdoğan kendisi için hazırlanan görüntüyle ilgili de "Çok ilginç, enteresandı. İnşallah bizde de en yakın zamanda güçlü bir yapay zeka altyapısı olur" ifadelerini kullanmıştı.

'2030'A KADAR DAHA FAZLA YATIRIM YAPACAĞIZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son paylaştığı videoda yapay zekaya daha fazla yatırım yapılacağını açıkladı.

Bakan Kacır yapay zekayla üretilen 'Cumhurbaşkanlığı Kabinesi' videosunu paylaşıp, şu ifadeleri kullandı:

"2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizdeki hedeflere ulaşırken; Yapay Zeka’ya daha fazla yatırım yapacak, dijital altyapımızı ve insan kaynağımızı güçlendirecek, yerli ve açık kaynak ürünlere öncelik verecek, teknoloji girişimlerimizi büyüteceğiz.

(Bu videoyu açık kaynak tabanlı, çok modlu üretken yapay zeka ile hazırlamış olan yerli girişimimize teşekkürler!)"