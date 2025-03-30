Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 10 hükümlünün kalan cezalarının, sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Hizbullah hükümlüleri Şehmus Alpsoy ve Hamit Çöklü'nün kalan cezaları, sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı. Alpsoy ve Çöklü, Hizbullah davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Öte yandan Ali Dinç, Gülden Aşık, Uğur Eper, Ayhan Kaba, Hulki Nas, Abdulkadir Ekingen, Kenan Karataş ve Ziya Yılmaz'ın kalan cezaları aynı gerekçelerle affedildi.
Hükümlülerin kalan cezaları, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu raporu nedeniyle Anayasa'nın 104. maddesinin 16. fıkrası hükmü uyarınca kaldırıldı.