Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki COP31 liderler zirvesine katılan ülke temsilcilerini tek tek karşıladı. Liderler salona toplanmaya başladı.

Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Avrupa Birliği Parlamento Başkanı Ursula von der Leyen'in elini sıktığı görüldü.

Erdoğan'ın von der Leyen'i karşılaması katılımcıları gülümsetti. Komisyon Başkanı'nın elini sıkan Erdoğan, İngilizce konuşarak "Good morning, maşallah. How are you?" (Günaydan, maşallah. Nasılsınız?) diyerek hatırını sordu.

Gülerek karşılık veren von der Leyen "çok iyiyim" diye karşılık verdi. İkili biraz daha konuştuktan sonra kameralara poz verdi.

200 ÜLKEDEN TEMSİLCİLER ANTALYA'DA

Akdeniz kıyısındaki Antalya'da yaklaşık 200 ülkeden delegelerin bir araya geldiği zirvede liderler, küresel enerji kullanımında elektriğin payını artıracak bir plan üzerinde uzlaşmaya varmayı ve fosil yakıtlardan uzaklaşma yönündeki duraksayan süreçleri yeniden canlandırmayı hedefliyor.

Zirveye katılan liderler arasında Güney Kıbrıs Başbakanı Nikos Hristodulidis, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Brezilya Başbakanı Lula de Silva da yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ısınmayı "bir aldatmaca" olarak nitelendirmesi sebebiyle ABD'nin koltuğu boş kaldı.

AİLE FOTOĞRAFINDA ALİYEV VE ERDOĞAN YAN YANA

Zirve öncesi tüm liderlerin bir araya gelmesiyle birlikte aile fotoğrafı çekildi.

Zirveye son anda katılma kararı veren Azerbaycan Başbakanı Aliyev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile fotoğrafında yan yana durduğu görüldü.

Aliyev ve Erdoğan, fotoğrafın çekilmesinin ardından kol kola girerek Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb ile sohbet etti.

Daha sonra liderler, COP31 açılışı için düzenlenen dans gösterisini izledi.

'ANTALYA'DA ANAHTAR KELİME: UYGULAMA'

Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi kapsamında dünya liderleri, çarşamba günü yapacakları konuşmalarla iklim alanındaki önceliklerini kamuoyuna duyuracak.

Konferans; küresel sera gazı emisyonlarının düşüş göstermediği, savaşların, enflasyonun ve diğer krizlerin siyasi gündemi meşgul ettiği bir dönemde zor sorulara yanıt bulmayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz ay yayımlanan bir Birleşmiş Milletler raporu, dünyanın Paris Anlaşması kapsamında iklim değişikliğinin en kötü etkilerini önlemek amacıyla belirlenen 1,5 santigrat derecelik ısınma sınırını aşma yolunda ilerlediğini ortaya koydu.

2015 Paris İklim Konferansı'na başkanlık eden ve eski COP başkanlarından oluşan danışma kuruluna liderlik eden eski Fransa Başbakanı Laurent Fabius, liderlerin yapacağı konuşmaların müzakerelere siyasi bir ivme kazandırabileceğini belirtti.

Fabius, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bu, liderlerin bazı duyurular yapması ve bu kez daha da önemlisi, bunları nasıl uygulayacaklarını açıklamaları için bir fırsat; çünkü Antalya'daki anahtar kelime uygulama." dedi.

COP31 programına göre devlet ve hükümet başkanlarının da dahil olduğu çok sayıda dünya lideri, çarşamba öğleden sonra başlayacak seri konuşmalarını perşembe günü boyunca sürdürecek.