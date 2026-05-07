Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tebbun'u uçaktan inişinde karşılayarak yol boyu eşlik etti o anlar görüntülere yansıdı. İki Cumhurbaşkanının tören alanındaki yerlerini almasının ardından Abdülmecid Tebbun, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun havalimanında bir süre görüştü.

Türkiye–Cezayir ilişkileri bugün hangi noktada?

Son yıllarda Türkiye ve Cezayir arasındaki ilişkiler belirgin biçimde derinleşmiş durumda. Bu ilişkilerin temelini ekonomi, enerji, müteahhitlik, sanayi yatırımları ve siyasi istişare mekanizmaları oluşturuyor. Nitekim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2023'te Cezayir’i Türkiye’nin Afrika’daki ikinci büyük ticaret ortağı olarak tanımlamış ve ikili ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etmişti. Benzer şekilde Ticaret Bakanı Ömer Bolat da 2024’te Cezayir’i Türkiye’nin Afrika’daki en büyük yatırım ortaklarından biri olarak nitelendirmişti.

Ziyaretin merkezinde yer alan ve 2020’de başlatılıp 2022’de stratejik nitelik kazanarak Türkiye–Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’ne (YDSK) evrilen mekanizma, ikili ilişkilerin daha düzenli ve kurumsallaşmış istişare kanalları üzerinden yürütülmesine yönelik bir çerçeve sunuyor. Önceki toplantılarda çok sayıda anlaşma imzalanmış olması nedeniyle, 7 Mayıs’taki ilk YDSK toplantısına yönelik beklentiler de benzer şekilde yüksek. Libya, Sahel, Filistin ve Akdeniz güvenliği gibi bölgesel başlıkların gündeme gelmesi beklense de görüşmelerde ağırlığın, iki ülke arasındaki ticaret, enerji ve savunma sanayi işbirliğine verilmesi öngörülüyor.

Öte yandan, son dönemdeki resmi açıklamalar, ikili işbirliğinin mevcut sektörlerin ötesine taşınmasına yönelik stratejik bir yönelime işaret ediyor. Tarımsal mekanizasyon, güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji, su altyapısı, hidrokarbon ve madencilik gibi alanlarda karşılıklı yatırımların artırılması hedefleniyor. Bu eğilim, ilişkilerin yalnızca hacim artışı üzerinden değil, aynı zamanda sektörel çeşitlenme ve yapısal derinleşme üzerinden yeniden tanımlanmak istendiğini ortaya koyuyor.

SİSİ'Yİ DE UÇAK KAPISINDA KARŞILAMIŞTI

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 12 yılın ardından ilk kez Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmiş; daha önce "zalim", "katil" ve "Asla barışmam" dediği Sisi'ylee 11 yıl sonra ilk kez resmî görüşmede bir araya gelmişti.

12 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenboğa Havalimanı'nda bizzat karşılamıştı.