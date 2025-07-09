Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin’in, Nevruz’un milli bayram ilan edilmesine ilişkin sunduğu kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda İçtüzük 37. madde kapsamında görüşülerek oylamaya sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da daha önce olumlu görüş bildirdiği bir konu olması, sürece dikkat çekici bir siyasi boyut kazandırdı.

Konuşmasına Pençe-Kilit Harekâtında şehit olan askerleri anarak başlayan Şahin, “Türkiye, milli birlik ve kardeşlik adına tarihi bir eşikten geçiyor. Bu kardeşliğe sembolik bir katkı sunmak için bu kanun teklifini Meclise sundum” dedi.

"NEVRUZ BARIŞIN VE KARDEŞLİĞİN SEMBOLÜDÜR"

"Nevruz; Türkistan’dan Anadolu’ya, Mezopotamya’dan Rumeli’ye kadar uzanan ortak kültürümüzdür” diyen Şahin, bu ortak değerin resmi bayram olarak kabul edilmesinin toplumu bir arada tutacak sembolik bir adım olacağını dile getirdi. Hem iktidar hem de muhalefet milletvekillerinden bu teklife destek beklediğini ifade eden Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da benzer bir çağrıda bulunduğunu hatırlattı.

Şahin’in konuşmasında öne çıkan bir diğer vurgu ise “terörsüz Türkiye” vizyonu oldu. Türkiye’nin artık terörün değil, barışın konuşulduğu bir döneme girdiğini söyleyen Şahin, “Türkiye bugün, terörsüz bir geleceğin, silahların değil sözlerin konuştuğu bir iklimin kapısını aralıyor” ifadelerini kullandı.

AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Sözlerine "Biz bu topraklarda yeniden ortak bir barış iradesinin daimî bir kardeşlik ikliminin doğacağına inanıyoruz. Nevruz’un resmi bayram ilan edilmesi, bu iradenin sembolüdür" diyerek devam eden Şahin, barışın yalnızca çatışmasızlık değil, ortak bir duygu ve gelecek tasavvuru etrafında buluşmak olduğunu belirtti. Meclis’e, 85 milyonu birbirine daha da yaklaştıracak bu adımı birlikte atma çağrısında bulundu.

Nevruz’un resmi bayram ilan edilmesi yönündeki kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

21 Mart'ta İstanbul'daki programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz'un resmi bayram ilan edilebileceğini duyurmuş ve "Cumhur İttifakı olarak hep birlikte bu adımı atalım" ifadelerini kullanmıştı.