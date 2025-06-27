Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birçok ülke lideri ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki ilk selamlaşma ise sosyal medyada gündem oldu.
MACRON'A VALS YAPTIRDI
Macron’un koluna hafifçe vurarak üstünlük kurmaya çalıştığı göz korkutmaca karşısında, Erdoğan onu yana çekip kendi ekseni etrafında 360 derece döndürerek sağına aldı, bu sırada kameralar karşısında sağlam duruş sergiledi.