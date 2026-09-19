Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül 2026 tarihlerinde ABD’yi ziyaret edecek. Erdoğan’ın 22 Eylül’de New York’ta BM Genel Kurulu’na hitap etmesi, ziyaret kapsamında BM Genel Sekreteri ve çeşitli ülke liderleriyle görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Erdoğan’ın ABD ziyareti öncesinde ise Türkiye’de İran bağlantılı finans kuruluşları ve İran merkezli havayolu şirketine ilişkin peş peşe gelişmeler yaşandı.

GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI'NDA TMSF KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 16 Eylül’de Golden Global Yatırım Bankası’ndaki toplam yüzde 99,98 oranındaki paya ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verdi.

Karar; Emir Kaya’nın yüzde 53,98, Salih Berberoğlu’nun yüzde 32 ve Recep Kaba’nın yüzde 14 oranındaki hisselerini kapsıyor. Düzenleme, hisselerin mülkiyetinin TMSF’ye geçtiği anlamına gelmiyor; temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasını öngörüyor.

Golden Global, daha önce ABD Hazine Bakanlığı tarafından İran bağlantılı yaptırımlar kapsamında hedef alınmıştı. ABD makamlarının bankaya yönelik suçlamaları arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü adına finansal işlemlerin kolaylaştırıldığı iddiası bulunuyor. Banka ise söz konusu iddiaları reddetmişti.

BANK MELLAT'IN FAALİYET İZNİ KALDIRILDI

İran merkezli Bank Mellat konusunda da 18 Eylül tarihli BDDK kararı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Kararla, Bank Mellat’ın İstanbul’daki Türkiye Merkez Şubesi’nin faaliyet izni kaldırıldı. BDDK, kararın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında alındığını bildirdi. Resmî gerekçede, bankanın faaliyetlerinin devamının mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakları ile mali sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike oluşturmasının tespit edildiği belirtildi.

1982’den bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Bank Mellat’ın İstanbul’un yanı sıra Ankara ve İzmir’de de yapılanması bulunuyordu. Banka, Türkiye-İran arasındaki ticari işlemlerde kullanılan finans kuruluşlarından biri olarak biliniyordu.

MAHAN AİT SEFERLERİ ASKIYA ALDI

İran merkezli Mahan Air de Türkiye uçuşlarıyla ilgili yeni kararını duyurdu.

Şirket, İstanbul ve Ankara seferlerini 21 Eylül’den itibaren ikinci bir duyuruya kadar askıya alacağını açıkladı. Karar Türkiye uçuşlarının yanı sıra Umman ve Gürcistan seferlerini de kapsıyor. Dolayısıyla mevcut bilgiler, uçuşların doğrudan Türkiye tarafından yasaklandığını değil, Mahan Air’in seferlerini kendisinin askıya aldığını gösteriyor.

Mahan Air, ABD tarafından daha önce İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ve Hizbullah’a destek sağladığı gerekçesiyle yaptırım kapsamına alınmıştı.

Türkiye’nin son günlerde İran bağlantılı finans kuruluşlarına yönelik aldığı kararlarla Mahan Air’in Türkiye uçuşlarını askıya almasının, Erdoğan’ın 20-23 Eylül tarihlerindeki ABD ziyareti öncesine denk gelmesi dikkat çekti.

Öte yandan bu gelişmelerin tamamının doğrudan Erdoğan’ın ABD ziyareti nedeniyle alındığını gösteren resmi bir açıklama bulunmuyor. Bank Mellat kararının gerekçesi BDDK tarafından mali sistemin güven ve istikrarı ile mevduat sahiplerinin haklarına yönelik riskler üzerinden açıklandı.