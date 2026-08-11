Muhalefetin kazandığı belediyelere yönelik yargı kıskacı devam ederken, bir yandan da AKP'ye katılımlar devam ediyor.



Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ile yaşadığı sorunların ardından haziran ayında CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bir süredir AKP'ye katılacağı konuşuluyor.





Tugay'ın YENİ Parti'ye katılmaması ve Özgür Özel ile olan iletişimini tamamen durdurması söz konusu iddiaları kuvvetlendirirken, Sözcü TV programcısı İsmail Küçükkaya, bu transfere ilişkin dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı.



ERDOĞAN VEKİLLERE SORDU: "CEMİL TUGAY'I ALALIM MI?"



AKP'nin bu yıl 26-28 Haziran tarihlerinde Sapanca'da düzenlediği kamp sırasında çok sayıda milletvekili, belediye başkanı ve bakan ile görüşme yürüten Erdoğan'ın bu görüşmelerde Cemil Tugay meselesini de gündemine taşıdığı öne sürüldü.





Küçükkaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tugay'ın 14 Ağustos'ta AKP'ye geçeceğine ilişkin iddialara yanıt vererek "Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sapanca kampında İzmir milletvekillerine ‘Cemil Tugay’ı alalım mı ne dersiniz?’ diye nabız yokladı. Bunu öğrenip, sonra teyit ettiğimden beri Başkan Tugay’ın AK Parti’ye geçeceğine inandım." ifadelerini kullandı.





