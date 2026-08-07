TBMM’ye sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifinin yasalaşması halinde uygulanacak sürece ilişkin ayrıntılar netleşti.

Düzenlemeden, 1 Haziran 2005’ten önce yalnızca örgüt üyeliği suçundan hüküm giyen ve müebbet hapis cezası bulunmayan yaklaşık 3 bin 900 kişinin yararlanabileceği ifade ediliyor.

AKP, MHP, DEM Parti ve CHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifin, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Ancak düzenlemenin fiilen uygulanabilmesi için PKK/KCK’nın tasfiye sürecinin tamamlanması ve bu durumun Milli Güvenlik Kurulu kararıyla Resmi Gazete’de ilan edilmesi şartı aranacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan AKP MYK toplantısında terörsüz Türkiye sürecinin millete iyi anlatılması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunularak Meclis tarihi bir adım attı. Bugün çok önemli bir gündü. Süreci iyi yönettik. Aynı hassasiyetle süreci tamamlamamız gerekiyor. Ülkemizi ve bölgemizi terör tehdidinden kurtaracak bu sürecin hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Erdoğan, sürecin tam anlamıyla vatandaşa anlatılması, yanlış anlaşılmalara ve dezenformasyonlara mahal verilmemesi gerektiğini kaydederek teşkilat üyelerine talimat verdi.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, eylül ayı itibariyle AKP teşkilatı, belirlenen isimler doğrultusunda süreci vatandaşa anlatmak için sahaya inecek. 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin parti üyeleri sahada olacak.

Süreci baltalamak ve sabote etmek isteyenlere fırsat verilmeyecek.

81 İLDE YÜZ YÜZE ANLATIM YAPILACAK

81 il ve tüm ilçeleri karış karış gezilerek vatandaşa yüz yüze sürecin önemi anlatılacak.

İç cepheyi güçlendirmenin, Türkiye'nin milli güvenliğinin en önemli teminatı olduğu, terörün sona ermesinin milletin birlik ve beraberliğini, toplumsal dayanışmayı, ortak geleceğini daha da güçlendireceği aktarılacak.