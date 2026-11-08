Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Azerbaycan’ın 44 günlük Vatan Muharebesi sonucunda öz topraklarını işgalden kurtarmasının Güney Kafkasya’da yeni bir dönemin kapısını araladığını belirten Erdoğan, Karabağ’ın yeniden imarı için yürütülen çalışmaları takdirle takip ettiklerini kaydetti.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Karabağ Zaferi’nin 6’ncı seneidevriyesini Azerbaycan Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim İlham Aliyev ile birlikte tarih, tabiat ve kültür şehri güzel Şuşa’da idrak etmekten memnuniyet duydum. Bundan 6 sene önce İlham kardeşimin dirayetli liderliğinde yekvücut olan Azerbaycan halkı, büyük bir kahramanlıkla Karabağ’ı yeniden hürriyetine kavuşturmuştur. Bu şanlı zafer, Azerbaycan’ın haklı davasının en güzel tezahürü, tüm Türk coğrafyasının övünç kaynağı olmayı sürdürüyor.”

“Zaferi kalıcı barışla taçlandırmalıyız”

Bölgede bundan sonraki önceliğin kalıcı barış ve istikrarın sağlanması olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin Azerbaycan’ın bu yöndeki çabalarını desteklediğini belirtti.

Erdoğan, açıklamasının devamında şu değerlendirmede bulundu:

“Bugün önümüzde duran vazife, meydanlarda kazanılan zaferi kalıcı barış ve istikrarla taçlandırmaktır. Biz Azerbaycan’ın haklı mücadelesini sahiplendiğimiz gibi bölgemizde kalıcı barışın tesisine yönelik samimi gayretlerini de destekliyoruz. Karabağ’da yeniden tüten her ocak, yükselen her eser ve ihya edilen tarihi miras, Azerbaycan halkının geleceğe olan inancını gösteriyor. İnşallah bu yolda tecrübemizi paylaşmaya, yeniden inşa ve kalkınma çabalarına katkı sunmaya devam edeceğiz.”